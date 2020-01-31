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23:59 31.01.2020

Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

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Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры разработать план и провести эвакуацию граждан Украины с территории Китая в связи со вспышкой коронавируса.

"Безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства. В Украине на сегодняшний день не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания среди людей. Но мы готовы к любым сценариям. С сегодняшнего дня контроль за работой специально созданного оперативного штаба под моим личным контролем", - написал глава правительства на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Он поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

По словам Гончарука, Минздрав до 3 февраля должен подготовить и подать ему четкий план по недопущению занесения китайского коронавируса и распространения его на территории Украины.

Руководителям областных государственных администраций и мэру Киева поручено усилить меры защиты на местном уровне.

"Правительство рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", – добавил премьер.

Теги: #коронавирус #меры
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