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22:43 31.01.2020

Детский омбудсмен и замгенпрокурора обсудили как улучшить ситуацию с расследованием преступлений в отношении детей и защитой их прав

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Детский омбудсмен и замгенпрокурора обсудили как улучшить ситуацию с расследованием преступлений в отношении детей и защитой их прав

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба встретился с заместителем Генерального прокурора Гюндуз Мамедовым, во время встречи обсудили проблемы расследования преступлений, касающихся детей, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в пятницу вечером.

"За последние годы количество преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние, возросла. В 2019-м более 5,4 тыс. детей пострадали в результате уголовных преступлений, при этом только от изнасилований пострадало вдвое больше детей, чем в 2018 году (148 человек)", – сказано в сообщении.

По словам Мамедова, Офис Генерального прокурора работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки Стратегии с внедрением лучших мировых практик - к реализации пилотных проектов по медиации и превенции.

"При рассмотрении дел, касающихся сексуального насилия над ребенком, все внимание правоохранительных органов сосредоточено на доводке преступления и наказании. В то же время интересы потерпевшего ребенка остаются без внимания. Если ребенок не имеет адвоката, а родители не осведомлены в правовой сфере, они не могут должным образом отстоять интересы ребенка. Обязанность государства - максимально защитить ребенка во время рассмотрения дела, не допустить повторного травмирования", - отметил детский омбудсмен.

Кулеба также подчеркнул, что в судебной системе необходимо создать специализированный институт судей, следователей, прокуроров и адвокатов, которые будут работать именно с детьми.

Стороны договорились о совместной реализации в ближайшее время пилотного проекта в Киеве и Киевской области по принципу американского Children's Justice Centre. Его суть заключается в том, что ребенок, который был жертвой, опрашивается только один раз на стадии досудебного расследования под видеозапись. Допрос проводит специально подготовленный следственный судья, осуществляется обязательное психологическое сопровождение. Процесс проходит в непринужденной обстановке без психологического давления.

Теги: #дети #преступления
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