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21:08 31.01.2020

МВД опровергло информацию об алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

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МВД опровергло информацию об алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Министерство внутренних дел Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наличии у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

Как указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой МВД, 13 декабря 2019 года один из знакомых подозреваемого в эфире одного из телеканалов заявил, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко находился у него в гостях, в городе Ворзель.

"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошел этот грех. Это правовой беспредел! По состоянию на 7.30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я. Я обращался к зампрокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты", - заявил знакомый Антоненко.

Правоохранители провели проверку, во время которой следственно-оперативным путем было установлено, что предоставленная информация является неправдивой.

"Было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества. В частности был проверен трафик телефонов этого гражданина, а он вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - сообщает МВД.

Уточняется, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

Теги: #шеремет #подозреваемый #мвд
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