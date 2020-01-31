События

20:56 31.01.2020

В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

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В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на автомобиле попытались проникнуть на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают американские СМИ.

Стражи порядка открыли огонь, и в итоге им удалось остановить автомобиль. Нарушители помещены под стражу.

Отмечается, что Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне, но планировалось, что позже в пятницу он отправится в Мар-а-Лаго.

Представитель ФБР Джеймс Маршалл сообщил CNN, что ведомство в курсе произошедшего и следит за ситуацией.

Теги: #сша #резиденция #трамп
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