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20:50 31.01.2020

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

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Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.

По информации сайта ТСН, Шокин в интервью рассказал им, как последние пять месяцев борется за жизнь. Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - цитирует Шокина сайт ТСН.

Теги: #покушение #шокин
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