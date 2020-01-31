Гончарук ожидает от МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организации эвакуации граждан Украины из Китая из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и Министерство инфраструктуры Украины должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за распространения там нового коронавируса, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В своем телеграм-канале в пятницу вечером премьер написал, что в Украине на сегодня не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. "Но мы готовы к любым сценариям. На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению заноса вируса и распространения его на территории Украины", - подчеркнул Гончарук.

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