В 2019 году в Украине 111 детей совершили самоубийства или попытку суицида

В 2019 году в Украине было зафиксировано 111 самоубийств и попыток самоубийства среди несовершеннолетних, в том числе каждая седьмая – у детей младше 10-летнего возраста, сообщил заместитель генерального прокурора Гюндюз Мамедов во время встречи с уполномоченным президента по правам человека Николаем Кулебой.

"Более 90% уголовных производств закрыты", - рассказал Мамедов, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Он отметил, что Офис работает над полным перезапуском системы защиты прав детей.

"Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - подчеркнул Мамедов.

Работа ведется в нескольких направлениях - от разработки Стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции. Также велось обсуждение формирования полноценной системы ювенальной юстиции с созданием специализированного института – судей, следователей, прокуроров и адвокатов.