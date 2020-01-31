События

19:39 31.01.2020

В Швеции зафиксирован первый в стране случай заражения "уханьским" коронавирусом

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В Швеции зафиксирован первый в стране случай заражения "уханьским" коронавирусом

В шведском городе Йенчепинг зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, пишет в пятницу портал The Local со ссылкой на управление общественного здравоохранения Швеции.

Заболевшей стала молодая женщина, которая 24 января вернулась в Швецию из китайского города Ухань. Именно из этого города в КНР и началось распространение коронавируса.

Спустя несколько дней после прилета у женщины начался кашель, и она решила обратиться к врачу. На данный момент пациентка находится в изолированной палате в клинике инфекционных заболеваний. Ее состояние не расценивают как тяжелое.

"Важно помнить, что отдельные случаи (заражения - ИФ) не означают активное распространение инфекции в Швеции", - говорится в заявлении Карин Тегмарк Виссел, главы департамента микробиологии Агентства общественного здравоохранения страны.

Базирующаяся в Стокгольме авиакомпания SAS отменила с пятницы все полеты на материковую часть Китая.

Всего по Китаю с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Теги: #швеция #коронавирус
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