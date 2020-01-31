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18:51 31.01.2020

American Airlines и Delta Air Lines отменяют все рейсы в Китай

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 Американские гиганты пассажирских авиаперевозок, American Airlines и Delta Air Lines в пятницу сообщили, что приостановят все полеты из США в Китай и обратно на фоне вспышки коронавируса.

Базирующаяся в Атланте авиакомпания Delta Air Lines приостановит все перелеты между США и Китаем с 6 февраля до 30 апреля из-за "опасений, связанных с коронавирусом", говорится в сообщении на сайте компании. До 5 февраля компания будет осуществлять перелеты в обычном режиме, чтобы "гарантировать, что пассажиры, желающие покинуть Китай, могут это сделать".

Ранее СМИ сообщали, что Delta Air Lines лишь сократит общее число авиарейсов в Китай на 50%.

Техасская American Airlines отменяет все рейсы из США в материковый Китай и обратно, сообщают американские СМИ. Меры будут действовать с 31 января по 27 марта.

В среду American Airlines заявила, что она отменяет два рейса из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай из-за низкого спроса на билеты.

CNN в четверг сообщал, что профсоюз пилотов подал в суд на American Airlines, требуя приостановить перелеты между США и Китаем. Пилоты опасаются "серьезных и в значительной мере неизвестных угроз для здоровья, которые представляет коронавирус".

American Airlines и Delta Air Lines - две крупнейшие авиакомпании США по пассажирообороту. Также они входят в топ-3 американских авиакомпаний по размеру воздушного флота и по общему числу направлений.

Теги: #коронавирус #китай #авиаперелеты
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