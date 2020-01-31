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18:33 31.01.2020

Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие

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Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие

С начала текущих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов. Вблизи населенного пункта Широкино вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Под Старогнатовкой обстрел украинских позиций велся из гранатометов, рядом с Авдеевкой – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Викторовки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Лебединским – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Луганского.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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