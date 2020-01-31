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18:26 31.01.2020

МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

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МАУ в диалоге с Ираном о возвращении багажа погибших рассчитывает на начало страховых выплат в ближайшее время

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) поддерживает постоянный контакт с иранскими официальными лицами и Посольством Украины в Иране по вопросу возвращения семьям погибших в рейсе PS752 Тегеран-Киев багажа, который сейчас находится под контролем государственных органов Ирана, сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу.

"Мы также понимаем, что своевременная финансовая поддержка семей погибших пассажиров и членов нашего экипажа важна. Мы благодарны международным юристам, страховым и перестраховочным компаниям за упорную и максимально эффективную работу в связи с большим объемом специфических процедур получения лицензий в США для начала страховых выплат в условиях санкционного режима. Для нас очень важно понимание со стороны соответствующих правительственных органов стран всех юрисдикций того, насколько срочным является этот вопрос для семей, и мы рассчитываем на завершение необходимых формальностей в ближайшее время", - цитирует пресс-служба президента компании Евгения Дыхне.

МАУ также выражает благодарность правительствам Украины и Канады за то, что в Иран были оперативно направлены соответствующие эксперты для проведения расследования на месте катастрофы. Авиакомпания призывает правительства Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана к решительной международной позиции, которая бы позволила рассчитывать на полную и прозрачную процедуру расследования причин поражения ракетами самолета МАУ, установление ответственности и соответствующие компенсации.

Кроме того, МАУ отмечает, что продолжает оказывать информационную, юридическую и психологическую помощь семьям погибших пассажиров и членов экипажа рейса через центральный офис компании в Киеве и специальные офисы поддержки в других странах.

"К сожалению, мы не сможем повернуть время вспять и вернуть семьям их родных, но в это сложное для них время мы делаем все, от нас зависящее, чтобы они чувствовали нашу поддержку", - резюмировал президент авиакомпании МАУ.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #иран #багаж
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