Украина выделит Албании гуманитарную помощь в связи с землетрясением - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания с целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате землетрясения.

"Предоставить гуманитарную помощь Республике Албания. Кабинету Министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в указе главы государства от 31 января, опубликованном на официальном сайте президента.