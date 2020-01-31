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16:34 31.01.2020

Украина выделит Албании гуманитарную помощь в связи с землетрясением - указ

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Украина выделит Албании гуманитарную помощь в связи с землетрясением - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания с целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате землетрясения.

"Предоставить гуманитарную помощь Республике Албания. Кабинету Министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в указе главы государства от 31 января, опубликованном на официальном сайте президента.

Теги: #албания #указ #гумпомощь
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