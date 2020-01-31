Кабмин запустил экспериментальный проект по ежеквартальному мониторингу и оценке эффективности деятельности глав ОГА

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности деятельности глав областных и Киевской городской государственных администраций до 31 декабря 2021 года.

Согласно постановлению правительства №35 от 24 января, на период проведения эксперимента, приостанавливается действие постановления об ежегодном отчете глав ОГА.

Порядок реализации эксперимента предусматривает проведение ежеквартально мониторинга и оценки эффективности деятельности глав областных и Киевской городской госадминистраций по ряду показателей в рамках выполнения полномочий, возложенных на местные администрации.

Мониторинг и оценка будет проводиться с целью анализа результатов выполнения полномочий местными администрациями, выявления проблемных вопросов развития регионов и причин их возникновения, а также повышение эффективности принятия управленческих решений.

Такой мониторинг и оценка будут проводиться секретариатом правительства путем отслеживания динамики получаемых показателей государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и других источников открытых данных. Такая информация будет подаваться в секретариат правительства ежеквартально не позднее 29 числа следующего месяца.

Отмечается, что в случае необходимости к проведению мониторинга и оценке секретариат Кабмина может привлекать представителей секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, научно-исследовательских учреждений, международных организаций, общественных объединений или иных заинтересованных лиц.

В течение трех месяцев после завершения реализации экспериментального проекта секретариат Кабмина должен будет подготовить заключение о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты.