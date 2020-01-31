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15:14 31.01.2020

Прокуратура АР Крым передала в МУС новые доказательства преступлений РФ на оккупированном полуострове

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Прокуратура АР Крым передала в МУС новые доказательства преступлений РФ на оккупированном полуострове

Прокуратура Автономной республики Крым совместно с правозащитной организацией "Региональный центр прав человека" направила седьмое сообщение в Международный уголовный суд (МУС), в котором обосновывается ответственность руководства Российской Федерации за создание потока внутренне перемещённых лиц с оккупированного полуострова.

"По состоянию на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма уже превысило 42 895 человек. Но по неофициальным данным правозащитных организаций количество таких людей может составлять 100 тысяч", - отметил на пресс-конференции в пятницу юрист "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный.

В частности, авторы сообщения обосновывают ответственность представителей власти РФ за реализацию политики "интеграции" и создание атмосферы страха, которая заставляет проукраинское населения покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины. Во время работы над сообщением было проанализировано более 1000 протоколов допросов ВПО, которые фиксировались правоохранительными органами в течение последних трех лет.

По словам правозащитников, только при "активной" фазе оккупации можно выделить с десяток причин, которые толкали людей к переезду из Крыма. Среди них пытки и похищения активистов и организаторов мирных собраний, незаконные обыски и задержания, а также допросы, которые оккупационная власть называет "профилактическими беседами".

В общем, авторы сообщения выделили около 30 основных факторов в 6 сферах общественной жизни, которые были следствием политики "интеграции" оккупационными властями полуострова и создавали общую атмосферу страха и давления в Крыму.

"В сообщении также добавлено перечень должностных лиц РФ, в большей или меньшей степени ответственных за нарушения прав человека в Крыму. К рассмотрению офиса прокурора МУС мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления", - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Теги: #крым #рф #оккупация #мус
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