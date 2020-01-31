РФ пытается вытеснить из Крыма проукраинских граждан и вместо них заселить полуостров россиянами - прокурор АРК

Политическое руководство Российской Федерации и подконтрольная ему оккупационная администрация в Крыму пытается репрессивными мерами вытеснить с полуострова проукраински настроенных людей и заселить его населением из других регионов РФ, заявил прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.

"Конечной целью преступлений и притеснений против гражданского населения на полуострове, которые предпринимают представители Российской Федерации и оккупационной администрации в Крыму, является полное вытеснение любого проукраинского населения из Крыма и замещение его населением из РФ", - сказал на пресс-конференции в пятницу Поночовный.

По его словам, такие действия направлены на изменение демографического состава полуострова.

В связи с политикой "колонизации" Крыма российскими властями и вытеснением проукраински настроенных граждан с территории полуострова, прокуратура АР Крым направила уже седьмое письмо в Международный уголовный суд (МУС). Все переданные материалы о действиях оккупационной администрации и руководства РФ станут основой для начала расследования МУС, которое, как ожидают в прокуратуре, может стартовать уже в 2020 году.

Ранее в пятницу юрист правозащитной организации "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный сообщил, что прокуратура АРК совместно с "Региональным центром прав человека" направила седьмое сообщение в МУС, в котором обосновывается ответственность руководства Российской Федерации за создание потока внутренне перемещённых лиц с оккупированного полуострова.

"По состоянию на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма уже превысило 42 895 человек. Но по неофициальным данным правозащитных организаций количество таких людей может составлять 100 тысяч", - отметил на пресс-конференции юрист.

В частности, авторы сообщения обосновывают ответственность представителей власти РФ за реализацию политики "интеграции" и создание атмосферы страха, которая заставляет проукраинское населения покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины. Во время работы над сообщением было проанализировано более 1000 протоколов допросов ВПО, которые фиксировались правоохранительными органами в течение последних трех лет.