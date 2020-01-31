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15:07 31.01.2020

Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

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Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео поблагодарил его за американскую помощь в реформировании украинского Министерства обороны и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей.

"Во время встречи украинской стороной было подчеркнуто, что Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером и надежным другом Украины, который поддерживает ее с самого начала русской вооруженной агрессии. Приветствуя американского чиновника, Министр обороны Андрей Загороднюк поблагодарил за всестороннюю помощь, которую эта страна предоставляет в реформировании оборонного ведомства Украины и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей", - сообщает Минобороны Украины в пятницу.

Загороднюк отметил важность помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в сфере обороны, которая в этом году составит до 300 млн долларов.

Украинская сторона проинформировала американских коллег о ходе операции Объединенных сил на востоке Украины. Также во время диалога была дана оценка дестабилизирующим действиям РФ в Азово-Черноморском регионе и дальнейшей милитаризации Крымского полуострова страной-агрессором.

Загороднюк отметил, что, несмотря на вызовы и угрозы, в Вооруженных силах Украины продолжаются системные изменения и реформы с целью достижения ими соответствия военным критериям членства в Альянсе. В этом контексте министр проинформировал госсекретаря США о текущем состоянии и ближайших перспективах проведения в Украине оборонной реформы, трансформации военного ведомства и ключевых направлений в этой сфере.

Теги: #помпео #сша #минобороны #загороднюк
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