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15:06 31.01.2020

Еврокомиссия выделит 10 млн евро на исследования по коронавирусу

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Европейская комиссия (ЕК) предоставит 10 млн евро в рамках своей программы исследований и инноваций Horizon 2020 для поддержки исследовательских работ по заболеванию коронавирусом, сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Мы работаем над тем, чтобы смягчить последствия потенциального более широкого распространения вспышки коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию чрезвычайных исследований в рамках Horizon 2020 мы узнаем больше о болезни", - приводит пресс-служба ЕК слова еврокомиссара по инновациям и исследованиям Марии Габриэль.

Член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис со своей стороны заявила: "Нам нужна многоплановая, общая для ЕС реакция на коронавирус, и исследования являются важной частью этого. Нам нужно больше узнать о вирусе, чтобы лучше организовывать наши профилактические меры и обеспечить лучшую заботу о наших гражданах - именно в этом и заключается цель финансирования чрезвычайных исследований Horizon 2020".

Еврокомиссия направила государствам-членам экстренный запрос относительно интереса к исследовательским проектам по коронавирусу, которые будут способствовать пониманию новой эпидемии и более эффективному клиническому лечению пациентов, инфицированных вирусом, а также улучшат готовность и ответные меры общественного здравоохранения.

Согласно информации ЕК, ожидается, что финансирование поддержит от 2 до 4 исследовательских проектов. Кандидаты должны ответить на запрос до 12 февраля.

Теги: #коронавирус #ек
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