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14:24 31.01.2020

Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок

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Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, добившейся в судах низших инстанций отмены решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, такое решение Верховный суд принял в пятницу в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Министерства финансов на Кабинет министров Украины.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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