События

13:08 31.01.2020

СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину

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СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину

 Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу и музыканту Валерию Сюткину из-за его высказываний о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ, сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

"При наличии информации относительно зарубежных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но которые публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу", - сказано в сообщении.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой.

Теги: #рф #сбу #запрет #певец
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