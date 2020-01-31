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13:02 31.01.2020

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

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Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майком Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

"В нашем общении с госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной церкви Украины, взаимодействии с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - сообщил Епифаний в Файсбуке в пятницу.

Епифаний выразил американской стороне благодарность за твердую и надежную поддержку Украине, как в контексте противодействия внешним вызовам, так и на пути государственного строения и демократических реформ.

Теги: #помпео #сша #епифаний #пцу
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