Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майком Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

"В нашем общении с госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной церкви Украины, взаимодействии с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - сообщил Епифаний в Файсбуке в пятницу.

Епифаний выразил американской стороне благодарность за твердую и надежную поддержку Украине, как в контексте противодействия внешним вызовам, так и на пути государственного строения и демократических реформ.