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12:05 31.01.2020

В Киеве полицейские задержали иностранца с гранатой

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В Киеве полицейские задержали иностранца с гранатой

Во время отработки территории на улице Елены Пчелки в Киеве работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, у пассажира которого при поверхностной проверке правоохранители изъяли из кармана куртки предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней., сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождение".

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #граната #полиция #иностранец
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