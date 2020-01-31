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12:02 31.01.2020

Суд избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского филиала АМПУ, подозреваемому в растрате 21 млн грн

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Суд избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского филиала АМПУ, подозреваемому в растрате 21 млн грн

 Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и экс-директору частной компании в виде залога в размере 168 тыс. грн.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и назначил обоим подозреваемым залог в размере более 168 тыс. грн. Кроме того, на них возложен ряд процессуальных обязанностей", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу.

Так, вопрос об обжаловании мер пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом постановлений суда.

Срок действия обязанностей - до 29 марта 2020 года.

Как сообщалось, 21 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившим более 21,36 млн грн убытков госпредприятию, бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и еще четырем лицам.

В 2015 году начальник Одесского филиала АМПУ совместно с главным инженером ГП, директорами частных компаний и физлицом, приближенным к народному депутату Украины VII и VIII созывов, организовали закупку за счет госбюджета услуг по строительству причала в Одесском морпорту.

Победителем в конкурсе, "несмотря на отсутствие опыта и несоответствие условиям предложений", стала одна из вышеуказанных компаний. В дальнейшем, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором другой фирмы, сдававшей в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана.

"В результате стоимость выполненных работ существенного увеличилось. Несмотря на это должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, ГП АМПУ незаконно переплатило более 21,36 млн грн", – подчеркнули в САП.

НАБУ сообщила о подозрении экс-начальнику и главному инженеру Одесского филиала АМПУ, директору частной компании-победительницы закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана, а также физлицу, приближенному к нардепу.

В июне 2015 года Администрацией Одесского порта был заключен договор на выполнение окончательного объема работ по строительству причала №1-з (№35) в рамках проекта строительства Зернового перегрузочного комплекса. Завершение работ по строительству причала было запланировано на 2016 год. Расчетная мощность комплекса составляет 4 млн. тонн/год.

В 2015 году начальником администрации Одесского порта был Михаил Соколов.

Теги: #злоупотребление #ампу #суд #убытки
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