Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по Киеву на авто

Мэр Киева Виталий Кличко в видеоролике на своей странице в соцсети Фейсбук рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее.

"Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет. И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%", - отметил в заметке к видео мэр Киева в пятницу.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба городского головы, с перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться по ссылке: http://kiev.klichko.org/news/?id=3808