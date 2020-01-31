Пассажирам с лайнера Costa Smeralda в итальянском порту Чивитавеккья разрешили сойти на берег

Пассажиры с круизного лайнера Costa Smeralda, которым не разрешали сойти на берег в итальянском порту Чивитавеккья из-за подозрений на заражение двух человек остроинфекционным "уханьским" вирусом, в пятницу начали покидать судно, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Репубблика".

По данным издания, это стало возможно после того, как двум пассажирам провели необходимые анализы, которые дали отрицательный результат на "уханьский" вирус. Выяснилось, что женщина из Китая почувствовала жар, поскольку заразились неопасным видом гриппа. Из соображений безопасности состояние здоровья проверили и у ее мужа.

Круизный лайнер, на борту которого находились около 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, был заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра четверга. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 07:00 местного времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.