НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика в причинении 9,3 млн грн ущерба

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика, которые нанесли более 9,3 млн грн убытков территориальной громаде столицы, незаконно построив на месте школьного бассейна паркинг.

"Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу утром.

Согласно договору, ООО свело коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратило строительство из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило договор с другой фирмой-застройщиком для завершения проекта.

Как выяснило следствие, в июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки.

"Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга. В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130.

По информации НАБУ, гендиректор фирмы-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

Сейчас подозреваемым инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.