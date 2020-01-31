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09:46 31.01.2020

Киев выплатит матпомощь узникам концлагеря "Освенцим" – КГГА

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Киев выплатит матпомощь узникам концлагеря "Освенцим" – КГГА

По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Освенцим" ("Аушвиц"), город выплатит единовременную материальную помощь пострадавшим от нацистских преследований, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98. "Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, с целью дальнейшей защиты бывших узников концлагеря и по случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц", отдельные категории населения получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тыс. грн.

"Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #выплаты #кгга #освенцим
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