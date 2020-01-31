Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий – ГСЧС

Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.