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08:02 31.01.2020

Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

Теги: #непогода #гсчс #украина
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