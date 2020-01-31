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07:17 31.01.2020

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий – штаб ООС

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Березовое, Талаковка, Орехово, Новотошковское, Хутор Вильный.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска 2 раза осуществили обстрелы наших позиций, а именно: рядом с Луганским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из 82 - мм минометов противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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