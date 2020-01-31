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06:13 31.01.2020

Китайский премьер признал опасность распространения коронавируса в стране и потребовал усилить профилактическую работу

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Китайский премьер признал опасность распространения коронавируса в стране и потребовал усилить профилактическую работу

Сложной назвал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ситуацию с распространением в Китае вызывающего пневмонию коронавируса нового типа.

"Нынешняя ситуация в связи с эпидемией является серьезной и сложной, мы надеемся, что эксперты будут продолжать усиливать аналитическую работу, оценивать новые тенденции и вспышки заболевания, своевременно проводить мониторинг и выявлять новые ситуации", - завил глава правительства при посещении Центра по контролю и профилактике заболеваний в Пекине.

Он отметил, что главной задачей настоящего этапа является остановить разрастание эпидемии, обеспечить здоровье населения, повысить эффективность медицинской помощи, снизить уровень смертности.

"Мы должны поставить на первое место обеспечение безопасности жизни и здоровья людей", - подчеркнул Ли Кэцян на встрече с работниками Центра.

Он сообщил, что в целом в масштабах всей страны создан механизм защиты и контроля, призвал экспертов к скорейшему выявлению источника и патогенеза передачи вируса, разработке эффективной вакцины.

Теги: #коронавирус #китай #распоряжение #премьер
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