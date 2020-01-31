События

05:17 31.01.2020

Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

1 мин читать
Число военнослужащих США, пострадавших от иранских ударов по базам в Ираке, выросло до 64

Еще четырнадцать военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены войска США, сообщает Пентагон.

Представитель министерства обороны полковник Томас Кэмпбелл сообщил, что в общей сложности у 64 военнослужащих США были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Он уточнил, что 39 человек вернулись на службу, а 21 военнослужащий доставлен в Германию для дальнейшего обследования и лечения черепно-мозговых травм.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Теги: #ирак #сша #пострадавшие #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:11 30.01.2020
Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

22:37 30.01.2020
Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

20:35 30.01.2020
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

19:06 30.01.2020
США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

17:37 30.01.2020
Коронавирус может привести к росту числа рабочих мест в США

Коронавирус может привести к росту числа рабочих мест в США

14:49 30.01.2020
Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

12:11 30.01.2020
Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

11:30 30.01.2020
Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

10:28 30.01.2020
Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

10:01 30.01.2020
Украина ждет ответа Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Украина ждет ответа Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения

В Киеве на карантин закрыты 7 школ

Грымчака отпустили под домашний арест

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ заявил о готовности оказать помощь Китаю в борьбе с новым коронавирусом

ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

На 42 человека увеличилась за сутки смертность от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, выявлено более 1,2 тыс. новых больных – власти

Италия приостанавливает авиасообщение с КНР после обнаружение первых случаев заболевания коронавирусом

Глава ВОЗ не видит необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса

ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения

Во Франции врач стал шестым человеком, заразившимся коронавирусом

Израиль из-за коронавируса решил не принимать рейсы из Китая

В суд направлено дело в отношении сообщника экс-директора стадиона "Авангард"

Приоритетные мероприятия двустороннего диалога обсудили замглавы Офиса презиждента Украины и замглавы МИД Азербайджана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА