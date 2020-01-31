ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины и признала РФ "стороной Минских договоренностей", сообщает издание "Европейская правда".

Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека". В том числе "произвольно употребляет законодательство в противодействие экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например - запрет Свидетелей Иеговы, устанавливает" границы "и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, а также осуществившего незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины ".

ПАСЕ требует от России прекратить нелегальную аннексию Крыма и выполнить все резолюции, принятые в ответ на агрессию против Украины.

Несмотря на протесты российских парламентариев, документ был утвержден подавляющим большинством: 49 - "за", 17 - "против".