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01:20 31.01.2020

На 42 человека увеличилась за сутки смертность от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, выявлено более 1,2 тыс. новых больных – власти

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На 42 человека увеличилась за сутки смертность от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, выявлено более 1,2 тыс. новых больных – власти

За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.

В целом с начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 тыс. 806 заболевших, число смертельных случаев достигло 204, 159 человек скончались в Ухане.

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
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