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23:57 30.01.2020

Глава ВОЗ не видит необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса

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Глава ВОЗ не видит необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.

Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.

Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.

Теги: #поездки #воз #глава #меры
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