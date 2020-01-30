Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США.

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось ранее, Госсекретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев.

В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.