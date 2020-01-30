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22:37 30.01.2020

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

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Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев, сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем аккаунте в  Twitter.

В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти  погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

Теги: #помпео #сша #украина #визит
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