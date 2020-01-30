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21:56 30.01.2020

ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения

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ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. "Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях", - пояснил глава ВОЗ.

"Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения", - добавил он, объясняя решение ВОЗ.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию", - подытожил глава ВОЗ.

Теги: #воз #вирус #мир #чс
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