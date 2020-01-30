В суд направлено дело в отношении сообщника экс-директора стадиона "Авангард"

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении генерального директора частного общества, который подозревается в хищении имущества Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов предприятия "Авангард", закупленного за государственные средства.

"В ходе досудебного расследования полицейские совместно с сотрудниками управления стратегических расследований столичной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева установили сообщника, который сговорился с директором учебно-спортивного центра, чтобы завладеть средствами государственного предприятия, которые выделили для реконструкции ледовой арены", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации МВД, 48-летний генеральный директор частного предприятия заключил договор с учебно-спортивным центром о закупке за государственные средства оборудования для образования и поддержания качественного искусственного льда на арене:

"В дальнейшем, чтобы воплотить свои преступные намерения, злоумышленники указанных предприятий подписали поддельную накладную, которая подтверждала, что частное предприятие принимает на хранение закупленное оборудование. Однако фактически указанного оборудования не было", - сказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления главка полиции Киева Олег Киселев.

Правоохранители завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении фигуранта за совершение уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, в 2010 году Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов города Киева "Авангард" заключил с частным обществом договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также образования и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн гривен.

Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не было поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества.

В сентябре 2018 года гендиректору предприятия сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением) и в связи с уклонением от следствия объявили в розыск.