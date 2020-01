Распространение практики JCI-аккредитации больниц может повысить доверие к украинской медицине

Распространение в Украине практики аккредитации Joint Commission Niternational (JCI) может повысить уровень доверие к отечественной медицине, считает директор ООО "Лелека" (Киев) Валерий Зукин.

"Чем больше в Украине будет JCI-сертифицированных больниц, тем более привлекательной будет страна не только для медтуризма, но и для доверия к украинской медицине. Мы бы хотели, чтобы нас было больше, независимо от формы собственности", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг по случаю получения киевским роддомом "Лелека" аккредитации JCI.

По словам Зукина, роддом "Лелека" стал первым в стране госпитальным медучреждением, получившим аккредитацию JCI.

При этом директор роддома отметил, что получение аккредитации JCI не ставило целью увеличение потока иностранных пациентов.

По его данным, в настоящее время иностранные граждане составляют до 3-5% пациентов клинки "Лелека" и не ожидается, что аккредитация JCI увеличит этот поток.

"Мы рассчитываем не на иностранный поток, а на украинских пациентов. Вряд ли в нашу страны захотят ехать рожать иностранные граждане, в то же время аккредитация JCI станет будет гарантией качества медуслуг, в первую очередь, для наших пациентов", - сказал он.

Вместе с тем Зукин считает, что аккредитация JCI роддома "Лелека" позволит "рожать в Украине тем иностранным гражданам, которые здесь работают и имеют полисы медицинского страхования иностранных страховых компаний".

При этом он сообщил, что в процессе аккредитации JCI проводится комплексная и всесторонняя проверка медучреждения.

"Проверяется все – от дипломов врачей и маркировки лекарственных средств до мероприятий по противопожарной безопасности и соблюдению прав пациентов. Приезжают два-три американских медицинских эксперта с независимыми переводчиками, они ходят по всему роддому, задают вопросы сотрудникам. И все 436 наших сотрудников должны ответить на вопросы правильно", - сказал он.

Зукин уточнил, что в процессе подготовки к JCI-аккредитации, который начался в начале 2019 года, клиника перенимала опыт европейских медучреждений, консультировалась с экспертами по внедрению и адаптации международных стандартов работы родильного дома. Комиссия JCI инспектировала в клинику "Лелека" 16-20 декабря 2019 года.

Как отметил Зукин, аккредитацию нужно подтверждать каждые три года, поэтому имеющие ее медучреждения не должны снижать уровень качества услуг.

JCI (Объединенная международная комиссия) - международная аккредитационная комиссия, расположенная в США, Чикаго.

JCI существует с 1910 года. До 1994 года аккредитовала только медицинские учреждения США, с 1994-го работает как система международной аккредитации.

В настоящее время аккредитовано 21 тыс. медицинских учреждений в США и более 1,500 тыс. клиник в 85 странах мира.

В международной практике качество медуслуг также подтверждают аккредитации JCI out of the USA, Accreditation Canada, QHA Trent out of the United Kingdom, Australian Council on Health Care Standards International in Australia.

Роддом "Лелека" открыт в конце 2016 года. По состоянию на 30 января 2010 года в нем родились 4,846 тыс. детей.

Бенефициарами ООО "Лелека" являются Валерий и Вадим Зукины.