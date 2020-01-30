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19:11 30.01.2020

30-31 января в Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся концерты произведений Джорджа Гершвина

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30-31 января в Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся концерты произведений Джорджа Гершвина

30-31 января в Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся концерты произведений Джорджа Гершвина "Код Гершвина" под дирижированием Давида Чарльза Абелля (США).

"Для нас, конечно, проект является очень символическим, поскольку Гершвин имеет корни из Украины, его родители переехали из Одессы, он родился в Америке", - сказал генеральный директор, художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский во время презентации проекта в Киеве в четверг.

"Я впервые в Украине, я здесь пребываю только десять дней, но я очень поражен тем, какой энтузиазм есть у людей, с которыми я работал", - отметил в свою очередь дирижер Девид Чарльз Аббель.

Он отметил, что одно из исполняемых во время концерта произведений - "Пародия в стиле блюз"(Rhapsody in blue) Гершвина - является одним из наиболее знаменитых музыкальных произведений в мире. Кроме того, отметил он, Гершвин является автором оперы "Порги и Бесс".

"По моему мнению, это величайшая опера американского композитора... Певцы национальной оперетты будут исполнять эту оперу на английском языке, и я впечатлен тем, насколько хорошо они ее понимают", - добавил дирижер.

Атташе по вопросам культуры и образования посольства США в Украине Шон О'Хара назвал проект "Код Гершвина" примером дружбы народов Украины и США.

"Этот проект является прекрасным примером того, что происходит, когда талантливые и преданные люди - украинцы и американцы - работают вместе. У нас у всех есть сегодня шанс оценить музыку, которая символизирует прекрасные отношения, дружбу между американцами и украинцами", - сказал он.

Проект реализуется при поддержке посольства США в Украине и Национального союза театральных деятелей Украины.

Американский композитор Джордж Гершвин родился в Нью-Йорке в 1898 году в семье эмигрантов из Одессы. Он - автор опер "Порги и Бесс", "Голубой понедельник" и ряда других музыкальных произведений.

Концерт "Код Гершвин" состоит из двух отделений - в первом звучат произведения Гершвина из мюзиклов и опер, во втором - композиции Гершвина, звучавшие в фильмах.

Теги: #киев #оперетта #гершвин
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