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19:04 30.01.2020

Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

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Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не придет в пятницу, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с заграничной командировкой, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В связи с важной зарубежной поездкой пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР. Об этом следственных Государственного бюро расследований официально проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, Порошенко до позднего вечера 3 февраля будет находиться в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине.

Также отмечается, что Порошенко 24 января, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем делам и предупреждал о запланированном отсутствим в стране 31 января.

Так, на 31 января назначен допрос лидера "Евросолидарности" в качестве свидетеля по делу украинских моряков. "Дело украинских моряков" стало первым уголовным производством, которое инициировал соратник Януковича Андрей Портнов после возвращения в Украину весной 2019 года. Это дело по своей сути продолжает линию Кремля и практически идентична делу ФСБ, по которому происходило незаконное судилище украинских моряков", - добавили в партии.

В связи с командировкой Порошенко даст показания по делу украинских моряков после возвращения.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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