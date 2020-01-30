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18:42 30.01.2020

В суд направлено дело экс-директора стадиона "Авангард", подозреваемого в хищении 15 млн грн бюджетных средств

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В суд направлено дело экс-директора стадиона "Авангард", подозреваемого в хищении 15 млн грн бюджетных средств

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении бывшего директора частного общества, который подозревается в хищении имущества Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов предприятия "Авангард", закупленного за государственные средства.

"В октябре 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии. А уже в ноябре 2019 года по запросу украинской стороны Чехия выдала указанное лицо для привлечения его к ответственности. Сейчас обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Шевченковский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Кроме того, прокуратурой заявлен иск к подозреваемому о возмещении 15 млн грн нанесенного ущерба.

Как сообщалось, в 2010 году Детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов города Киева "Авангард" заключил с частным обществом договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также образования и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн гривен.

Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не было поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества.

В сентябре 2018 года экс-директору общества сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением) и в связи с уклонением от следствия объявили в розыск.

Теги: #коррупция #суд
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