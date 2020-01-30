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18:29 30.01.2020

Боевики обстреливают позиции ВСУ из крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов

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Боевики обстреливают позиции ВСУ из крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов

В течение суток четверга, 30 января, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии, в результате чего ранения получил один украинский военнослужащий.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем… Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в соцсети Фейфсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

По позиция у н.п. Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики трижды совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин.

"Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы", - говорится в сводке.

Теги: #всу #обстрел
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