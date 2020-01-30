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18:22 30.01.2020

СБУ разоблачила чиновников на незаконном завладении землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе под Киевом

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СБУ разоблачила чиновников на незаконном завладении землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе под Киевом

 Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе оценочной стоимостью почти 1 млрд грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "оз. Конча", и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения", - сказано в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Печерским районным судом Киева также наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн грн, что не дало злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность. Продолжается досудебное следствие.

Теги: #земля #сбу #коррупция
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