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18:03 30.01.2020

В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин

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В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ более 69 тыс. школьников области отправили на карантин, сообщает департамент образования и науки Днепропетровской областной государственной администрации.

"Решение о закрытии школ на карантин принимают сами администрации школ. Они регулируют продолжительность вынужденных каникул. Сейчас закрывать все школы области нет необходимости. Но количество заболевших растет. Если тенденция сохранится, за полторы недели придется внедрять общий карантин", - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что количество отправленных на карантин детей составляет 20,9% от общего количества учащихся. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.

"Лидеры - Покров, Кривой Рог, Никополь, Желтые Воды. В Покрове на карантине все восемь школ. Когда дети вернутся за парты, каждое учебное заведение решает индивидуально", - говорится в сообщении.

Теги: #днепропетровская_ога #карантин #днепропетровская_область
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