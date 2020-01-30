СБУ в 2019 г. отказала во въезде в Украину 675 гражданам РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) всего с 2014 года не пустила на территорию Украины 5024 гражданина России.

Как сообщил пресс-центр СБУ на странице в Facebook, 675 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в 2019 году.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что на протяжении 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.