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17:17 30.01.2020

В Ужгороде все школы закрывают на две недели на карантин

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В Ужгороде все школы закрывают на две недели на карантин

Противоэпидемическая комиссия Ужгородского городского совета приняла решение приостановить обучение в школах с пятницы, 31 января, на две недели, сообщает пресс-служба горсовета на странице в Фейсбуке.

"Приостановлено также занятия во всех внешкольных учреждениях: музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия. Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания", - сказано в сообщении.

Как отметил мэр Богдан Андреев, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде ухудшилась, эпидемический порог превышен. Отмечается, что среди всех заболевших - 804 детей до 17 лет (69,6%), среди взрослых заболеваемость выросла несущественно: 351 случай по сравнению с 305 за неделю, отмечается и постепенный рост показателя госпитализации.

"Заболеваемость детей школьного возраста возросла в 1,8 раза: с 287 случаев за предыдущую неделю до 541 случая на этой неделе. Как сообщила начальник управления образования Ужгородского городского совета Наталья Мухомедьянова, по данным мониторинга на 30 января в школьных заведениях отсутствуют 3537 детей (20,7%)", - добавили в горсовете.

В связи с этим комиссия приняла решение приостановить обучение в школах с пятницы, 31 января, на две недели, эпидемическую ситуацию продолжат мониторить.

Теги: #ужгород #карантин
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