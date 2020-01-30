События

16:53 30.01.2020

Прямые авиаперелеты в Китай приостановят с 4 февраля – замгендиректора аэропорта "Борисполь"

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Прямые авиаперелеты в Китай приостановят с 4 февраля – замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Прямые авиапереты в Китай планируется приостановить с 4 февраля, сообщил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Олег Струк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Ожидаем еще три рейса авиакомпаний "МАУ" и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямые рейсы в Китай на протяжении месяца не планируются",- сказал он.

Струк добавил, что все сотрудники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, установлено специальное место для сдачи средств защиты",- сказал он

В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, что в Украине запустят правительственную "горячую линию" для консультации врачей относительно течения и профилактики нового коронавируса.

"Сегодня протестирована правительственная "горячая телефонная линия", в ближайшее время сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне в первую очередь для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные меры, предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планирум ее расширение для граждан страны",- сказал он.

Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относятся к низкой степени риска инфицирования.

Согласно рекомендациям, изменился механизм телефонного опроса пассажиров, прибывших из Китая: теперь граждан будут обзванивать только после выявления у одного из пассажиров подозрения на коронавирус.

По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.

Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий, средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 30 января 2020 года в мире зарегистрировано 7,783 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них летальные.

Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 17 странах мира.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Теги: #борисполь #события #китай #коронавирус
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