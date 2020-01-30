В Киеве задержали подозреваемых в размещении пророссийской пропаганды на билбордах

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали трех мужчин, которых подозревают в расклеивании провокативных билбордов в Киеве.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчины были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения билбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в ночь с 29 на 30 января в Киеве появились билборды с фотографией бизнесмена и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке.

По адресам размещения незаконной рекламы выехали патрули и следственно-оперативные группы. Сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской госадминистрации и КП "Киевреклама" демонтировали 9 наклеек на 5 билбордах.