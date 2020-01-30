Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) и еще четырем высокопоставленным чиновникам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Как сообщается на сайте НАБУ, подозрения за подписью генерального прокурора Украины детективы НАБУ вручили в течение 24-29 января 2020 года.

"Среди подозреваемых: президент НААН (на время совершения преступления - вице-президент); директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления - первый вице-президент НААН); первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (во время совершения преступления - вице-президент НААН); вице-президент - главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления - академик-секретарь отделения НААН); директор учебно-научного центра "Институт виноградарства и виноделия им.Таирова" НААН", - говорится в сообщении.

При этом фамилии подозреваемых в сообщении не указываются.

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Таким образом, общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН достигло 14: относительно девяти из них расследование закончено, дело направлено в ВАКС", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что, по данным следствия, в 2013-2014 годах должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева - в с.Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц. Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН", - сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, ранее прокуроры САП согласовали уведомление о подозрении семи чиновников в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 годах. Речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующим отделом и заведующим отдела внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении уведомлены сотрудник СБУ и экс-начальник управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области.

Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.